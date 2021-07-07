60 тисяч коту під хвіст: покерист-невдаха з Білорусі шість разів реєструвався на один і той же турнір

Микита Бодяковскій зробив кілька входів по 10 тисяч доларів в турнір Super Million$, проте залишився без призів

Микита Бодяковський - найуспішніший покерист Білорусі / Фото: Pokeroff

Цієї ночі завершився великий онлайн-турнір в одному з покер-румів Super MILLION$. Івент зібрав 139 входів з бай-іном по 10 тисяч доларів кожен.

Переможцем турніру став шведський хайролер Саймон Меттсон. В хедз-апі гравець зумів здолати Бенджаміна Ролле, який стрімив турнір на Twitch. Дуель тривала трохи більше півгодини, а у вирішальній роздачі Саймон добив суперника з тузом і "дев'яткою" на руках. Бенджамін з королем і валетом змушений був поступитися, адже на столі з'явилися як туз, так і король.

Особливо вразила роздача, коли Меттсон з різномастними 5-8 на руках змусив опонента скинути кишенькову пару тузів (АА). У самого шведа утворилася лише кілька "п'ятірок". Відзначимо також, що в івенті відзначилися двоє білорусів. Віктор Малиновський зайняв 4 місце. А ось його співвітчизник Микита Бодяковський в призи не потрапив, але запам'ятався аж шістьма входами в турнір. Старання його не виправдалися.

Підсумки турніру Super MILLION$: