Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

60 тисяч коту під хвіст: покерист-невдаха з Білорусі шість разів реєструвався на один і той же турнір

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
7 липня, 20:50
Копіювати лінк
Микита Бодяковскій зробив кілька входів по 10 тисяч доларів в турнір Super Million$, проте залишився без призів
Микита Бодяковський - найуспішніший покерист Білорусі
Микита Бодяковський - найуспішніший покерист Білорусі / Фото: Pokeroff

Цієї ночі завершився великий онлайн-турнір в одному з покер-румів Super MILLION$. Івент зібрав 139 входів з бай-іном по 10 тисяч доларів кожен.

Переможцем турніру став шведський хайролер Саймон Меттсон. В хедз-апі гравець зумів здолати Бенджаміна Ролле, який стрімив турнір на Twitch. Дуель тривала трохи більше півгодини, а у вирішальній роздачі Саймон добив суперника з тузом і "дев'яткою" на руках. Бенджамін з королем і валетом змушений був поступитися, адже на столі з'явилися як туз, так і король.

Особливо вразила роздача, коли Меттсон з різномастними 5-8 на руках змусив опонента скинути кишенькову пару тузів (АА). У самого шведа утворилася лише кілька "п'ятірок". Відзначимо також, що в івенті відзначилися двоє білорусів. Віктор Малиновський зайняв 4 місце. А ось його співвітчизник Микита Бодяковський в призи не потрапив, але запам'ятався аж шістьма входами в турнір. Старання його не виправдалися.

Підсумки турніру Super MILLION$:

  1. Саймон Меттсон (Швеція) – 302 тис. доларів
  2. Бенджамін Ролле (Німеччина) – 236 тис. доларів
  3. Айзек Хекстон (Канада) – 184 тис. доларів
  4. Віктор Малиновський (Білорусь) – 144 тис. доларів
  5. Адріан Матеос (Іспанія) – 113 тис. доларів
  6. llyybbww (Китай) – 88 тис. доларів
  7. Маріус Гірс (Німеччина) – 69 тис. доларів
  8. houzhumi888 (Канада) – 54 тис. доларів
  9. Даніель Дворесс (Канада) – 48 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
Світова серія покеру 2021

WSOP
Online

Усі власники браслетів
WSOP
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Тенісист
PokerMatch

Патрік
Антоніус

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти