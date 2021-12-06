Завершення пандемії обвалило биткоїн? Експерт пояснив вплив ковида на крипторинок

Анжей Ковальчук вважає, що чутки про кінець пандемії коронавірусу викликали різке падіння курсу біткоїну

Курс біткоїну сильно залежить від ситуації з пандемією коронавірусу у світі / Фото: Getty Images

2021 року стався різкий стрибок на ринку криптовалют. Ще на початку року біткоїн коштував близько 28 тисяч доларів, проте вже на початку листопада криптовалюта побила рекорд, досягнувши позначки 69К.

Щоправда, у вихідні трапився грандіозний обвал. За одну ніч курс біткоїну обвалився до позначки 42 тисяч доларів і зміг відновитися лише до 47К. Ексклюзивно для Segodnya.ua/ua головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук пояснив причини такого піке.

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"Динаміка крипторинку негативна у зв'язку з тим, що з'явилися чутки про завершення періоду пандемії у всьому світі. Якщо протягом 2020-2021 криптовалюти використовували як захисний інструмент, то, розуміючи можливість завершення історії з ковідом, інвестори поспішили зафіксувати прибуток.

З 4 грудня загальна капіталізація ринку цифрових активів впала до 2,3 трлн доларів, а біткоїн подешевшав до 42000 за монету і відновитися до рівня 50 тисяч доларів найближчими днями не зможе.

Тепер для появи сильного покупця нам доведеться чекати або на період новорічних свят (період "тонкого ринку"), або на чергові негативні новини щодо ситуації з ковідом, або геополітичних ризиків у світі.

Поточна фіксація прибутку на крипторинку жодним чином не позначиться на загальній тенденції цін. Можна чекати відновлення спекулятивної активності вже у новорічні свята.

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Очевидно, що передріздвяне ралі буде. Якщо очікування були такі, що біткоїн покаже новий максимум, то виходить, що ралі є, але напрямок не на підтримку покупців.

Технічна підтримка ціни, якої прагнутимуть продавці, розташована в районі 38000 за монету. У період травня-липня 2021 року цей рівень часто використовували як опір.

Наявність спекулятивної активності на ринку варто сприймати як добрий сигнал, оскільки що інтерес до цих активів є і цінові коливання ще дадуть заробити до кінця поточного року на покупках біткоїну від діапазону 38 тисяч".