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Стипендії за вивчення криптовалют – реальність!

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 22:36
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Влада міста на півночі Венесуели запропонувала заохочувати студентів до вивчення майнінга та світу киптовалюти шляхом грошової винагороди
Губернатор Ла-Гуайри пообіцяв стипендії
Губернатор Ла-Гуайри пообіцяв стипендії

Губернатор Ла-Гуайри, якого нещодавно вибрали місцеві жителі – Хосе Алехандро Теран запропонував видавати стипендії студентам з метою покращення економічної грамотності в країні.

"Я молодий і вірю у цифрову економіку. Допомагаючи людям створювати кілька джерел доходу, ми забезпечуємо економічну стабільність їхнім сім'ям", – написав Теран у своєму Instagram

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Програма отримала назву "La Guaira Digital". На разі пропозицію губернатора підтримала Єдина соціалістична партія Венесуели та національне управління з криптоактивів.

"У рамках програми La Guaira Digital ми створили технічний навчальний центр для гірничодобувної промисловості та цифрові активи адміністрування криптовалют, цей центр служитиме для навчання наших стипендіатів у світі NFT, а також у світі майнінгу та трейдингу",- відмітив губернатор

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Політик пообіцяв стати першим губернатором у Венесуелі, який розвиватиме цифрові технології та організовуватиме курси з трейдингу.

"Ми створимо 1000 робочих місць у мій перший рік цифрового менеджменту, 300 з них за перші 100 днів правління, це конкретна мета, яку разом і разом ми зробимо можливою.",- додав Хосе Алехандро Теран

Біткоїн відновився після літнього падіння
Біткоїн відновився після літнього падіння / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Також відмітимо, що раніше верхівка влади Венесуели почала виплачувати соціальнi виплати у своїй власній криптовалюті – петро. Такі дії на думку президента Ніколаса Мадуро мають врятувати країну від гіперінфляції.

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