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Наближається до Цукерберга! Найбагатшим китайцем став засновник найбільшої криптобіржі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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11 січня, 15:45
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Китаєць з канадським громадянством Чанпен Чжао є творцем та генеральним директором найбільшої біржі криптовалют Binance
Чанпен Чжао володіє 96 мільярдами доларів
Чанпен Чжао володіє 96 мільярдами доларів

Днями видання Bloomberg опублікувало цифри про стан засновника найбільшої криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао. Оцінка видання ґрунтується на вартості самої компанії.

У ній Чанпен має 90% активів. Стан китайського бізнесмена оцінюється в 96 мільярдів доларів. При цьому у розрахунках не враховані цифрові активи, що належать CEO Binance.

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Чанпен Чжао: Я намерен пожертвовать до 99% своего состояния

Це дозволяє Чжао називатися найбагатшим китайцем цей. При цьому його статки вже наблизилися до таких фінансових гігантів як Марк Цукерберг і Сергій Брін.

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Крім того, Binance лідирує за добовим обсягом торгів на ринку деривативів. Її торгові обсяги перевищують сукупний показник наступних за нею чотирьох найбільших бірж разом узятих.

Зазначимо, що у листопаді Чанпен заявив, що готовий віддати 99% свого статку на благодійність. Бізнесмен хоче наслідувати приклад "багатьох заможних підприємців з часів Рокфеллера". При цьому Чжао криптовалюти придбав лише біткоїн та Binance Coin.

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