Невже Ілон Маск може купити збірну України з футболу та чи вдарить така покупка по криптогаманці мільярдера?

Хрещений батько криптовалюти – Dogecoin може дозволити собі придбати будь якого українського футболіста за копійки....

Ілон Маск та українська збірна футболу

Усі ми знаємо про те, що наші спортсмени мають доволі таки пристойні гонорари за свої старання. До прикладy, загальна вартість збірної України з футболу становить 187,80 мільйонів євро. У таблиці нижче наведенa трансферна вартість команди:

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Ми вирішили порахувати, чи вистачить тому, від кого залежать світові тенденції крипторинку коштів для покупки наших хлопців. Адже за рейтингом 29 жовтня 2021 року, які оприлюднив "Bloomberg Billionaires Index" – статки Ілона Маска перевищують 300 мільярдів доларів США.

Вартість збірної Україні з футболу у криптовалюті становить :

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Bitcoin (BTC)- 3567,2

Ethereum (ETH)- 50794,3

Binance Coin (BNB)- 374379,5

Tether (USDT) – 211 011 236

Solana (SOL )- 993 230 , 4

Cardano (ADA)- 115 925 926

Ripple (XRP) – 197 684 211

Polkadot (DOT)- 5 342 816, 5

USD Coin (USDC) – 211 011 236

Dogecoin (DOGE) – 894 285 714

Вартість найпопулярніших криптовалют в Україні станом на 17 листопада 2021 року становить :

Тож така людина, як засновник "SpaceX" може дозволити собі купити декілька таких команд і не відчути суттєвих втрат для свого гаманця

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Нагадаємо, що крипторинок доволі хиткий та залежний від думки впливових людей світу, зокрема Ілона Маска, який часто робить дописи у соціальних мережах тим самим – обрушує або ж сприяє , так званому Памп