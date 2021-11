Невже Ілон Маск може купити збірну України з футболу та чи вдарить така покупка по криптогаманці мільярдера?

Усі ми знаємо про те, що наші спортсмени мають доволі таки пристойні гонорари за свої старання. До прикладy, загальна вартість збірної України з футболу становить 187,80 мільйонів євро. У таблиці нижче наведенa трансферна вартість команди:

Ми вирішили порахувати, чи вистачить тому, від кого залежать світові тенденції крипторинку коштів для покупки наших хлопців. Адже за рейтингом 29 жовтня 2021 року, які оприлюднив "Bloomberg Billionaires Index" – статки Ілона Маска перевищують 300 мільярдів доларів США.

Вартість збірної Україні з футболу у криптовалюті становить :

Вартість найпопулярніших криптовалют в Україні станом на 17 листопада 2021 року становить :

Тож така людина, як засновник "SpaceX" може дозволити собі купити декілька таких команд і не відчути суттєвих втрат для свого гаманця

