Назріває криптошторм! Чи варто купувати біткоїн та яким буде курс

Експерт пояснив, чому курс криптовалюти переживає такі сильні вагання. При цьому фахівець налаштований оптимістично

Курс біткоїну падає вниз / Фото: Getty Images

У 2021 році крипторинок пережив серйозне піднесення. З початку минулого року Біткоїн піднявся з 29К до 69 тисяч у листопаді, що дозволило встановити рекордний курс для криптовалюти.

Але вже у грудні майже всі криптовалюти суттєво обвалилися. Наприклад, курс біткоїну впав до 45 тисяч доларів, а вже в середині січня 2022-го він опинився в районі 36 тисяч. Таке різке піке пояснив головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

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"Курс продажу біткоїну на тижні з 7 по 13 лютого коливатиметься в рамках від 31 340 до 41 550 доларів за монету. Причина такого великого діапазону в тому, що, на думку учасників ринку, назріває криптошторм. Дедалі більше сумнівів у тому, чи перебувають криптовалюти в міхуроподібному стані, і чи наближається момент, коли вони луснуть? Чутки про можливий крах криптовалютного ринку викликають суперечки серед скептиків та оптимістів. У медійному просторі активно будують припущення про те, чи криптовалюти загалом у стані, схожому на бульбашку. Це означає, чи зіткнеться галузь із загрозою потенційного краху. Історично склалося так, що ціна багатьох криптовалют завжди виявлялася надзвичайно волатильною, то збільшуючись, то падаючи на сотні чи навіть тисячі відсотків. І зараз не тотальні розпродажі, а ще одна корекційна хвиля, яка може призвести навіть до рівня 20 000 доларів за монету".

Проте експерт запевняє, що вкладатися в криптовалюту варто, адже прогнозується активне зростання цін.

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"Незважаючи на все це, завдяки загальному розвитку індустрії ми дотримуємося точки зору, що зростання цін на криптовалюту в цілому, і на біткоїн зокрема буде активним. Це все ще актуальний для інвестицій інструмент на довгострокову перспективу. Покупки варто здійснювати поступово, раз на місяць, за цінами, які є на ринку. Ця тактика призведе в середньому до хорошого прибутку, коли фаза падіння ринку зміниться на фазу зростання ринку.

Зазначимо, що сьогодні курс BTC встановився на позначці 36,6 тисячі доларів. При цьому букмекери вірять, що ціна біткоїну зросте до 40 тисяч до 1 березня.