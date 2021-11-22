Податків не буде. Перше у світі криптовалютне місто мрії!

Влада Сальвадора планує побудувати містечко на честь найпопулярнішої у світі криптовалюти – біткоїну

Президент Сальвадора - Наїб Букеле і його проект "Bitcoin City"

Місто отримає назву "Bitcoin City ", його форма буде круглою, щоб зовні нагадувати монету.

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Для будівництва вибрали південно-східний регіон Ла-Уніон неподалік вулкана Кунчагуа щоб скористатись геотермальною енергією для добування біткоїну.

Президент Сальвадора на конференції Bitcoin Week заявив, що жителів буде звільнено від сплати всіх податків – на прибуток, майно, приріст капіталу та інших:

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Los únicos impuestos que van a tener en #BitcoinCity es el IVA, la mitad se usará para pagar los bonos de la municipalidad y lo demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/1Z0BjkaPT2 — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) November 21, 2021

" Єдині податки, які будуть у #BitcoinCity, це ПДВ, половина буде використана на оплату муніципальних облігацій, а решта на комунальну інфраструктуру та утримання міста" – заявив президент Сальвадору Найїб Букеле

Криптовалюта стала легальною в Україні / Фото: Pixabay

Партнерами країни по цьому проекту стануть компанії Bitfinex та Blockstream

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В свою чергу Паоло Ардоіно технічний директор Bitfinex заявив, що готовий до співпраці:

" Я дуже радий будувати Біткоїн сіті з такою командою"

Президент країни не повідомив поки що точної дати початку, чи завершення будівництва. Однак за його оцінкою більша частина інфраструктури міста обійдеться близько 300 000 тисяч біткоїнів.

"Житлові зони, комерційні площі, послуги, музеї, розваги, бари, ресторани, аеропорт, порт, залізниця – все, що присвячено біткойну",- заявив Найїб Букеле

Варто додати, що Сальвадор – це перша у світі країна де біткоїн має статус законного платіжного статусу на рівні з доларом США.