Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані 🎄 Що змінилося з 1 січня 💼 Політичні прогнози 2022 🍲 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Гра Крипто

"Майдан" у Казахстані вдарив по позиціях біткоїну через відключення інтернету

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 12:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хешрейт біткоїну у країні знизився на 13%. Казахстан посідає друге місце за цим показником
Протести в Казахстані вплинули на хешрейт біткоїну
Протести в Казахстані вплинули на хешрейт біткоїну / Фото: Getty Images

У Казахстані 2 січня розпочалися масові акції протесту проти президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Причиною стало різке підвищення цін на пальне.

Одним із заходів опору протестувальникам стало масове обмеження доступу до інтернету на території Казахстану. Це серйозно вплинуло на крипторинок у країні.

Реклама

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Казахстан є другою у світі країною з хешрейту біткоїну. Це одиниця виміру, завдяки якій визначається потужність видобуваючих криптовалюту приладів.

Читайте також: Чому біткоїн став головним активом нерівності у світі

Реклама

Перебої з інтернетом призвели до того, що хешрейт біткоїну знизився на 13,4%. Найбільше постраждали пули 1THash (-82%), OKEx Pool (-46%) та KuCoin Pool (-23%).

Зазначимо, що на Казахстан припадає 18% хеш-активності усієї світової мережі біткоїну. За цим показником країна поступається лише США.

Протести у Казахстані

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини приптовалют
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42702.75

Binance Coin (BNB)

462.48

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

134.19

Theta (THETA)

4.22

Опитування
Як створювали біткоїн
Опитування

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти