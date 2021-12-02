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Головні події у світі криптовалюти на грудень 2021 року

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 06:15
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Серед них – запуск орієнтованого на NFT блокчейну Efinity від Enjin, перший халвінг Qtum та еірдроп AQUA власникам Stellar.
Календар подій на грудень 2021 року
Календар подій на грудень 2021 року

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Нагадаємо, що лідером на крипторинку є BitCoin. За останній місяць біткоїн подешевшав майже на 8%, до поточних позначок близько $56,7 тис.

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