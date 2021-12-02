Головні події у світі криптовалюти на грудень 2021 року

Календар подій на грудень 2021 року
- 1 грудня – запуск децентралізованої біржі IDEX v3 на базі Polygon, перший в історії запуск проекту Qtum халвінг , впровадження кросшардингових транзакцій у проекті Harmony.
- 6 грудня – оновлення SIP-012 у мережі Stacks.
- 12 грудня – реліз CrashPunks NFT від проекту Stacks
- 15 грудня – снапшот у рамках еірдропу AQUA для власників Stellar (XLM)
- 20 грудня (або раніше) – запуск Trustless Ethereum Bridge проектом Harmony.
- 25 грудня (або раніше) – інтеграція Terra з THORChain .
- 31 грудня (або раніше) – запуск орієнтованого на NFT блокчейна Efinity проектом Enjin.
Далі по темі
- 31 грудня (або раніше) – реліз Game Maker 1.0 від Sandbox.
- 31 грудня (або раніше) – запуск Foundation DAO проектом Sandbox.
Нагадаємо, що лідером на крипторинку є BitCoin. За останній місяць біткоїн подешевшав майже на 8%, до поточних позначок близько $56,7 тис.