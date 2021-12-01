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Член Little Big показав свої золоті криптояйця

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
1 грудня, 09:43
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Соліст популярної групи – Ілля Прусікін анонсував колекцію із 1000 NFT-яєць
Ільїч із Little Big представив свої криптояйця
Ільїч із Little Big представив свої криптояйця

"Яєчна збірка" отримала назву CCKY. Запуск відбудеться 3 грудня цього року на маркетплейсі OpenSea.

Чому основним об'єктом колекції учасники гурту обрали саме яйце? Пост-квазі-метамодерний-криптомільярдер Ілля впевнений, що криптовалюта — не більше ніж випадковий поворот фінансових технологій і безглуздий набір цифр.

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Яйця ж справжній скарб. У момент, коли яйце, немов кіндер-сюрприз, відкривається, час довкола завмирає і загадка розкривається, а світові в свою чергу є безцінний артефакт. Саме тому Ілліч розфасував укладену в NFT історію свого успіху по яйцях.

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Фронтмен створив токени в співпраці з Денисом Давидовим та агентством Peppermint.

Криптовалюта стала легальною в Україні
Криптовалюта стала легальною в Україні / Фото: Pixabay

В кожному яйці захована унікальна 3D-скульптура, героїнею деяких NFT виступає солістка Little Big – Соня Таюрська. В інших Ільїч приміряє на себе різноманітні образи і показує, як вони вплинули на його життя.

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Придбати "кіндер-сюрприз" можна буде на сайті групи, заповнивши спеціальну форму.

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