Біткоїн майже досяг історичного максимуму. Графік зльоту криптовалюти

У середу курс біткоїну злетів до 64 476 доларів – до абсолютного рекорду не вистачило всього чотирьох сотень. Рекорд може трапитись в будь-який момент

Курс біткоїну злетів майже до історичного максимуму / Фото: Reuters

Біткоїн знову виріс в ціні і наблизився до свого історичного максимуму.

Вранці 20 жовтня одна монета біткоїну коштує 63 759 доларів США. До рекордного значення залишається трохи більше тисячі доларів.

Реклама

Сьогодні на піку курс піднімався навіть до 64 476 доларів.

Рекорд біткоїну був зафіксований 14 квітня 2021 року – тоді курс злетів до 64 888 доларів.

За останні 30 днів коливання курсу біткоїну перевищили 20 тисяч. На мінімумі за цей час монета оцінювалася в 41 тисячу, на максимумі – в 64 тисячі.

Реклама

Нижче – графік за весь час існування найвідомішої криптовалюти світу. Видно, що був помітний пік в кінці 2017 і початку 2018 років.

Потім було вибухове зростання з кінця 2020 року.

Реклама

Раніше ми писали, що експерт Ерік Найман прогнозує економічну кризу в Китаї, а за ним – ще більше подорожчання біткоїну. Курс криптовалюти може перевалити за 80-100 тисяч доларів.

При цьому в Сальвадорі люди організували "майдан" через біткоіни.

А деякі експерти прогнозують божевільне падіння біткоїну, яке може статися вже в цьому місяці. Вони очікують, що криптовалюта подешевшає до 30 тисяч доларів.