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"Біткоїн – це майбутнє": чемпіон UFC має намір перевести в криптовалюту свої доходи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 січня, 20:40
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Камерунець Френсіс Нганну давно захопився крипторинком, а тепер думає ще й інвестувати в біткоїн
Френсіс Нганну хоче перевести свої активи в біткоїн
Френсіс Нганну хоче перевести свої активи в біткоїн / Фото: Getty Images, Reuters

Френсіс Нганну є одним із найкращих бійців сучасності ММА. Уродженець Камеруну здобув 16 перемог у 19 поєдинках, а також є чинним чемпіоном у важкій вазі.

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Крім того, боєць активно зайнявся криптовалютами та навіть став амбасадором букмекерської криптокомпанії Stake. Також на своїй сторінці у Twitter "Хижак" зізнався, що має намір перевести половину своїх гонорарів.

"Стал залучений до крипторинок разом із сім'єю та друзями. У біткоїна сильні позиції в Африці. Я планую перевести в біткоїн половину мого стану. Біткоїн – це майбутнє і я в це вірю".

Зазначимо, що "биток" добряче набрав популярності за минулий рік. У січні 2021 року головна криптовалюта оцінювалася в 28 тис. доларів, тоді як у листопаді BTC досяг рекордного курсу 69 тисяч.

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Втім, на початку грудня на крипторинці стався обвал, через який ціна біткоїну знизилася до 45 тисяч. А недавні протести в Казахстані взагалі опустили курс нижче 40К.

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