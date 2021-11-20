Барселона відмовилася від випуску NFT. Причина – торгівля наркотиками та ухилення від податків

Каталонський футбольний клуб не захотів співпрацювати з компанією, чий власник замішаний у низці великих злочинів

Барселона вляпалася у неприємну ситуацію

Останніми роками суттєво підіймається попит на криптовалюту, зокрема і NFT (Non-Fungible Token), що перекладається як незамінний токен. Цей вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

Багато організацій та відомі особи випускають власні NFT з пам'ятними моментами своєї історії. Так, на початку листопада футбольний клуб Барселона оголосив про випуск свого токена з найкращими миттєвостями в історії клубу.

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Щоправда, лише за кілька тижнів каталонці розірвали контракт із маркетплейсом Ownix, де мала вийти партія токенів. Причиною стало затримання власника компанії Моше Хогега, який також є президентом ізраїльського футбольного клубу Бейтар.

Виявилося, що бізнесмен підозрюється у низці серйозних злочинів, серед яких шахрайство, відмивання грошей, ухилення від податків, а також сексуальне насильство та торгівля наркотиками. Барселона повідомила, що негайно розриває контракт, адже принципи компанії суперечать ідеям футбольного клубу.

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Поки невідомо, чи каталонці шукатимуть новий маркетплейс для реалізації своїх планів. Зазначимо, що NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, а лише закріплює право на володіння оригінальним екземпляром. Ця криптовалюта була винайдена у 2017 році.