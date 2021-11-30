Американський репер хоче продати себе за 770 тисяч доларів

Виконавець випустив NFT у вигляді 3D-колажу із десяти власних фотографій.
DECENTRALIZED DOGG IS NOW LIVE ON @SuperRarehttps://t.co/AnaBMa1aHQ— Snoop Dogg (@SnoopDogg) November 29, 2021
Зображення отримало назву Decentral Eyes Dogg, а його співавтором став криптомитець Coldie. Придбати токен можна буде на маркетплейсі SuperRare.
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Автор зазначив, що фіолетова зона — це знак його хіп-хоп сім’ї. Ефект напівтонів і гранжу на його лівому оці говорить про те, що він є OG в грі, а посилання на Doggystyle є нагадуванням про його епічний перший випуск. Снуп, доречі, записав нове аудіо ексклюзивно для цього твору мистецтва.
Аукціон буде тривати лише до 3 грудня 2021 року. І, що цікаво люди готові викласти немаленьку суму за такий витвір мистецтва. До прикладу, найдорожча пропозиція за токен склала 169 ETH ( а це на секунду -$770 000).
Нагадаємо, що Снуп Доґґ є власником колекції вартістю у 17,7 мільйонів доларів. У збірці репера є навіть "Фрагменти безкінечного поля" художниці Моніки Ріццоллі.
I am @CozomoMedici— Snoop Dogg (@SnoopDogg) September 20, 2021
У мережі довго не могли зрозуміти, хто насправді такий великий тримач токенів. Як виявлось ним був Снуп, який назвав себе – Cozomo de’ Medici.