Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Гра Крипто

Американський репер хоче продати себе за 770 тисяч доларів

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
30 листопада, 22:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Snoop Dogg виклав на аукціон своє фото за велику суму, придбати колаж можна у криптовалюті
Американський репер хоче продати себе за велику суму
Американський репер хоче продати себе за велику суму

Виконавець випустив NFT у вигляді 3D-колажу із десяти власних фотографій.

Реклама

Зображення отримало назву Decentral Eyes Dogg, а його співавтором став криптомитець Coldie. Придбати токен можна буде на маркетплейсі SuperRare.

Автор зазначив, що фіолетова зона — це знак його хіп-хоп сім’ї. Ефект напівтонів і гранжу на його лівому оці говорить про те, що він є OG в грі, а посилання на Doggystyle є нагадуванням про його епічний перший випуск. Снуп, доречі, записав нове аудіо ексклюзивно для цього твору мистецтва.

Реклама

Аукціон буде тривати лише до 3 грудня 2021 року. І, що цікаво люди готові викласти немаленьку суму за такий витвір мистецтва. До прикладу, найдорожча пропозиція за токен склала 169 ETH ( а це на секунду -$770 000).

Курс біткоїну б'є рекорди
Курс біткоїну б'є рекорди / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, що Снуп Доґґ є власником колекції вартістю у 17,7 мільйонів доларів. У збірці репера є навіть "Фрагменти безкінечного поля" художниці Моніки Ріццоллі.

У мережі довго не могли зрозуміти, хто насправді такий великий тримач токенів. Як виявлось ним був Снуп, який назвав себе – Cozomo de’ Medici.

криптовалюти
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини приптовалют
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

57671.44

Binance Coin (BNB)

624.45

Dogecoin (DOGE)

0.22

Litecoin (LTC)

210.83

Theta (THETA)

6.73

Опитування
Як створювали біткоїн
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти