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Зірка Манчестер Юнайтед відкрив кіберклуб з League of Legends та Valorant (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
3 грудня, 19:15
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Іспанський воротар Давід Де Хеа вклався в мадридську кіберспортивну команду за трьома популярними відеоіграми
Давид Де Хеа організував кіберклуб Rebels Gaming Club
Давид Де Хеа організував кіберклуб Rebels Gaming Club / Фото: Getty Images

Відомі футболісти дедалі частіше інтегруються у кіберспорт. Так, зірки ПСЖ Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі є офіційними особами футбольних симуляторів FIFA та eFootball.

А захисник Барселони Жерар Піке влітку викупив команду у League of Legends, не пошкодувавши 300 тисяч євро. Його шляхом вирішив піти і співвітчизник Давид Де Хеа, який виступає за англійський Манчестер Юнайтед.

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/ Фото: AFP

Воротар манкуніанців та збірної Іспанії оголосив про створення власного кіберспортивного клубу під назвою "Rebels Gaming Club". Офіс RGC перебуватиме у столиці країни Мадриді.

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Сам клуб відкриє склади за кількома симуляторами: League of Legends, Valorant та Rainbow Six Siege. Сам Де Хеа прокоментував причину, через яку створив кіберклуб.

"Цифрова епоха та технології створили ігрове поле, яке можна використовувати для відкриття нових можливостей. Ми хочемо, щоб Rebels Gaming став одним із глобальних клубів не лише через можливість змагатися на найвищому рівні, а й тому, що хоче надихати та розвивати молоді таланти".

Відкриття чи купівля кіберклубу – зовсім не новинка навіть для Манчестер Юнайтед. У серпні цього року кіберкоманду із симулятора Rainbow Six Siege придбав і вінгер Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард.

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