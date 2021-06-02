За Enji Night стежать майже мільйон людей: її косплеї просто чудові

Угорка Анна Радеі дуже вдало передає образи персонажів комп'ютерних ігор, дівчина вже давно стала зіркою перевтілень

Анна Радеи захоплюється косплеєм уже 10 років

В цьому році Анна Радеі з Угорщини подолає позначку в мільйон підписників в Instagram, нині 988 тисяч. У світі комп'ютерних ігор вона більш відома, як косплеєрка Enji Night.

Як пише Wikipedia, косплей – це перевтілення в різні ролі, що полягає в переодяганні в костюми і передачі характеру, пластики тіла і міміки персонажів комп'ютерних ігор, кінематографа, літератури, коміксів, аніме і манги. Як правило, це захоплення включає в себе виготовлення костюма і елементів атрибутики обраного персонажа.

29-річна Анна захоплюється косплеєм героїв комп'ютерних ігор от уже 10 років. І вважається однією з кращих в своєму жанрі, оскільки дуже вдало передає образи персонажів. Судіть самі.

А в звичайному житті дівчина теж любить фотографуватися і ділитися своїми знімками в соцмережах.