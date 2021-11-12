Вийшов офіційний реліз Football Managet 2022. Мессі крутіше за Роналду, Салах та Неймар у ТОП-10

На початку жовтня у світ вийшли офіційні версії FIFA22 та eFootball, які зібрали масу критики у перші ж дні. Наприклад, до реінкарнованого PES багато претензій щодо обличчя гравців.
Тим часом кілька днів тому відбувся офіційний реліз ще одного футбольного симулятора. Football Manager 2022 від британської студії Sports Interactive.
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Також стали відомі рейтинги топ-гравців у FM22. Лідерство утримує новачок ПСЖ Ліонель Мессі, тоді як його споконвічний конкурент Кріштіану Роналду не потрапив навіть у ТОП-5. Також у трійці найкращих опинилися Роберт Левандовскі та Кевін Де Брюйне.
|№
|Гравець
|Клуб
|Рейтинг
|1
|Ліонель Мессі
|ПСЖ
|194
|2
|Роберт Левандовскі
|Баварія
|190
|3
|Кевін Де Брюйне
|Манчестер сіті
|188
|4
|Харрі Кейн
|Тоттенхем
|184
|5
|Мохамед Салах
|Ліверпуль
|184
|6
|Кіліан Мбаппе
|ПСЖ
|184
|7
|Кріштіану Роналду
|Манчестер Юн
|182
|8
|Карім Бензема
|Реал
|180
|9
|Вірджіл ван Дейк
|Ліверпуль
|180
|10
|Неймар
|ПСЖ
|180
Гра з'явилася в бібліотеці Epic Games Store, а також Xbox Game Pass для ПК та Xbox. Гравці із раннім доступом отримали безкоштовне оновлення. Цього року користувачі, котрі купили копію гри, вперше отримали код активації для Steam.
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Розробники пояснили рішення бажанням скоротити негативний вплив на довкілля. На даній платформі вартість відеоігри становить 999 гривень.