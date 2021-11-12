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СЬОГОДНІ Гра Кіберспорт

Вийшов офіційний реліз Football Managet 2022. Мессі крутіше за Роналду, Салах та Неймар у ТОП-10

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 19:00
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Відеогра від Sports Interactive стала доступна цього тижня, ціна симулятора становить менше 50 доларів
Football Manager 2022 вийшов на початку листопада
Football Manager 2022 вийшов на початку листопада / Фото: Football Manager

На початку жовтня у світ вийшли офіційні версії FIFA22 та eFootball, які зібрали масу критики у перші ж дні. Наприклад, до реінкарнованого PES багато претензій щодо обличчя гравців.

Тим часом кілька днів тому відбувся офіційний реліз ще одного футбольного симулятора. Football Manager 2022 від британської студії Sports Interactive.

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Також стали відомі рейтинги топ-гравців у FM22. Лідерство утримує новачок ПСЖ Ліонель Мессі, тоді як його споконвічний конкурент Кріштіану Роналду не потрапив навіть у ТОП-5. Також у трійці найкращих опинилися Роберт Левандовскі та Кевін Де Брюйне.

Гравець Клуб Рейтинг
1Ліонель Мессі ПСЖ194
2Роберт ЛевандовскіБаварія190
3Кевін Де Брюйне Манчестер сіті188
4Харрі Кейн Тоттенхем184
5Мохамед Салах Ліверпуль184
6Кіліан Мбаппе ПСЖ184
7Кріштіану Роналду Манчестер Юн182
8Карім Бензема Реал180
9Вірджіл ван Дейк Ліверпуль180
10Неймар ПСЖ180

Гра з'явилася в бібліотеці Epic Games Store, а також Xbox Game Pass для ПК та Xbox. Гравці із раннім доступом отримали безкоштовне оновлення. Цього року користувачі, котрі купили копію гри, вперше отримали код активації для Steam.

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Розробники пояснили рішення бажанням скоротити негативний вплив на довкілля. На даній платформі вартість відеоігри становить 999 гривень.

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