Вихід культового симулятора Battlefield 2042 перенесений на листопад через коронавірус

Популярна відеогра від Electronic Arts вийде на місяць пізніше через пандемію та неможливість в терміни доопрацювати її

Battlefield 2042 побачить світ 19 листопада / Фото: Electronic Arts

Вже 1 жовтня найбільший розробник відеоігор Electronic Arts випустить новий футбольний симулятор FIFA22. А ось вихід іншого свого хіта компанія поки відклала.

Як заявили в компанії, випуск шутеру Battlefield 2042 перенесений на 19 листопада. Пов'язано це з труднощами через пандемію коронавірусу, у зв'язку з чим команда не може зібратися для роботи над симулятором.

"У нинішній ситуації неможливо безпечно зібрати всю команду в офісі. Всі команди працюють з дому. Ми порахували, що нам необхідний додатковий час, щоб зробити Battlefield 2042 таким, яким ми його бачимо".

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Спочатку вихід симулятора був запланований на 22 жовтня. Очікується, що гра буде доступна як на ПК, так і на PlayStation з xBox.

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Крім того, за повідомленнями інсайдерів, дата старту бета-тестування не зміниться. Воно відкриється 24 вересня. Це буде 17-а відеогра серії. Останній симулятор Battlefield V був випущений ще у 2018 році.