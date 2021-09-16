У Китаї вийшла карткова гра про Гаррі Поттера, яка недоступна в усьому світі (відео)

9 вересня компанія NetEase випустила мобільну відеогру Harry Potter: Magic Awakened, яка поки доступна лише в Китаї

Гаррі Поттер очима китайських розробників / Фото: Gametech

У 2019 китайська компанія NetEase анонсувала створення нової гри Harry Potter: Magic Awakened. Симулятор про Гаррі Поттера розроблявся спільно з Warner Bros і Interactive Entertainment.

Вихід відеоігри відкладався через пандемію коронавірусу, проте днями реліз симулятора відбувся офіційно. Мобільна гра доступна лише на території Китаю.

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Весь минулий тиждень RPG-гра від NetEase займала перший рядок в Китайському чарті iOS. Також за касовими зборами ця гра займає друге місце на Тайвані. Коли симулятор буде доступний для інших країн – поки невідомо.

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Harry Potter: Magic Awakened – це карткова стратегія з елементами рольової гри. Дія відбувається через деякий час після початку Другої магічної війни.

В основі системи лежать карткові бої в реальному часі. Симулятор доступний лише для мобільних пристроїв.