Тисячу доларів за віртуальний ніж! Незвичайна купівля гравця збірної України

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти Віктор Коваленко розповів про своє ставлення до відеоігор.

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"Мене можна назвати фанатом відеоігор. У Києві я любив Counter Strike, а після переїзду в Бергамо граю в PUBG Mobile.

Скільки я витратив на Counter Strike? Загальна сума не розголошується. А найдорожча купівля – ніж за 1000 доларів. Він нічого не дає, просто краса. Коли граєш з друзями, вони дивляться і кажуть: "Який у тебе ніж!"

Хто найкращий в збірній України? Зубков. Добре, що у нього зараз маленька дитина, не сильно може грати. Коли дружина з дитиною їде – все, пропала людина", – сказав Коваленко в інтерв'ю Вацко Live .