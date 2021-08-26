Гра
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Гра Кіберспорт

Син екс-гравця збірної України виграв PlayStation у кіберфутбольному турнірі по PES

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
26 серпня, 17:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Даніїл Шелаєв тріумфував на кібертурнірі в Кривому Розі та тепер може бути представником Кривбасу на чемпіонату з віртуального футболу
Даніїл Шелаєв прославляє прізвище батька у кіберспорті
Даніїл Шелаєв прославляє прізвище батька у кіберспорті

23-24 серпня в Кривому Розі пройшов чемпіонат Європи з кіберфутболу. 11 європейських країн позмагалися в грі на симуляторі eFootball 2021.

Реклама

Переможцем турніру стали серби, чий представник у фіналі здолав гравця з Туреччини. А ось Україна вилетіла в 1/4 фіналу від Португалії.

Чемпіонат пройшов за підтримки футбольного клубу Кривбас. Також організатори провели товариський турнір Kryvbas FIFA Cup серед любителів.

Його переможцем став Даніїл Шелаєв. Хлопець є сином екс-футболіста збірної України Олега Шелаєва, який встиг пограти в Зорі, Шахтарі, Дніпрі та Металісті.

Реклама

За тріумф у турнірі Данило виграв Sony PlayStation 5. Крім того, Шелаєв-молодший може стати представником Кривбасу на турнірах по кіберфутболу.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Кіберспорт
Опитування
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти