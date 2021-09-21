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Слухаємо і кайфуємо! Опублікований плейлист із саундтреками з FIFA22 (аудіо)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
21 вересня, 18:40
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Electronic Arts підібрав 122 пісні, які увійшли в плей-лист нового футбольного симулятора FIFA22
Electronic Arts представила саундтреки з FIFA22
Electronic Arts представила саундтреки з FIFA22 / Фото: Getty Images

Зовсім скоро відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

В інтернет вже стали потрапляти рейтинги гравців з симулятора. Спочатку стали відомі 22 найкращих футболіста за версією FIFA22. Також оприлюднені рейтинги гравців Шахтаря та Динамо.

Сьогодні Electronic Arts опублікувала саундтреки із FIFA22. Компанія створила два офіційних Spotify-плейлиста, розподіливши треки на музику з головного меню і з режиму Volta.

Всього ж в добірку увійшли 122 пісні, написані виконавцями з 27-ми різних країн. Серед них є такі популярні групи як Swedish House Mafia, Glass Animals, Polo&Pan, Bakar, CHVRCHES, DJ Snake & Malaa та інші.

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

Правда, дана фішка не буде доступна на ПК, оскільки не всі комп'ютери можуть технічно її потягнути. Нагадаємо, що в FIFA22 можна буде зіграти за збірну України.

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