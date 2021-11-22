Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Гра Кіберспорт

Скандальний геймер, якого звинувачують у зґвалтуванні, зіграє за жіночу команду з Dota 2

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 20:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На турнірі Dota Pro Circuit вперше з'явиться команда з жінок, чию компанію розбавить гравець із неоднозначною репутацією Макс Бейтман
Макс Бейтман та Фрея Хальмстрем стануть співкомандниками
Макс Бейтман та Фрея Хальмстрем стануть співкомандниками

29 листопада у Північній Америці стартує турнір Dota Pro Circuit 2021/2022. Триватиме він аж до 21 січня, а за підсумками серії буде розіграно призовий фонд у 75 мільйонів доларів.

Вперше участь у DPC візьме жіночий колектив. 4 представниці прекрасної статі змогли потрапити до другого дивізіону ліги Північної Америки в обхід відбіркових. Команда зайняла слот колективу Bumble Bee's.

Правила в системе Dota Pro Circuit была подвержена изменениям. Новости Dota 2 – обзоры событий киберспорта, аналитика, анонсы, интервью, статьи – N1tQLiZLP | EGW

Раніше за колектив грали Джекі Мао, Девід Халл та Закарі Фрідман, однак у міжсезоння вони залишили ростер і їхнє місце посіли кіберспортсменки з чотирьох різних країн:

  • Ізабель Гуле (Канада)
  • Саюрі Яманака (Бразилія)
  • Фрея Хольмстрем (Швеція)
  • Мішель Гомес (США)

При цьому команда буде не повністю жіночою. П'ятий слот у колективі зайняв скандальний Макс Бейтман. Зазначимо, що у 2017 році американця було звільнено з посади менеджера NRG і San Francisco Shock через звинувачення у сексуальному зґвалтуванні.

Читайте також: Konami перенесла випуск патчу скандального симулятора eFootball на весну 2022 року

Жертвою виявилася стрімерка Krystlin, яка вважала Макса близьким другом і вирушила з ним на вечірку. Дівчина стверджує, що відчула запаморочення та нудоту після випитого алкоголю.

haaybay on Twitter: &quot;

Після цього, за словами дівчини, Бейтман ліг поруч із нею на ліжко та зґвалтував її. Krystlin звернулася до поліції, проте справу було закрито через брак доказів.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Кіберспорт
Чемпионат мира по Dota 2
Новини The International 10
Трейлер FIFA22
Музbка из FIFA22
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти