Скандал в FIFA 21! Ніхто з українців не потрапив в "Команду сезону"

Експерти впевнені, до складу повинен був потрапити хтось із української трійці – Віктор Циганков, Руслан Малиновський або Роман Яремчук

Названа "Команда сезону" решти світу в FIFA 21. І відразу скандал. Багато експертів вважають, що розробники серії спеціально ігнорують гравців з колишніх країн СРСР.

Фанати впевнені, що такі гравці, як Малиновський, Циганков, Яремчук і Головін заслужили поліпшені картки TOTS. Однак Головіна і Малиновського розробники не додали в "Команди сезону" французької Ліги 1 і італійської Серії А. Залишилися без поліпшених карток і футболісти збірної України – Віктор Циганков та Роман Яремчук, які виступають за київське Динамо і бельгійський Гент відповідно.

В "Команду сезону" решти світу увійшли: бразильський футболіст південнокорейського клубу Тегу Сесінья, хорватський футболіст Міслав Оршіч із загребського Динамо, Джеймс Таверньє з Рейнджерс, Флоріан Тардьє, який виступає за французький клуб Труа, Адрі Ембарба з Еспаньола, Патсон Дака з австрійського клубу Ред Булл Зальцбург, Джеймі Макларен з австралійського клубу Мельбурн Сіті, Ерік Святченко з данського Мідтьюлланна, Пол Онуачу з бельгійського Генка, Філіп Младеновіч з польського клубу Легія і воротар ірландського клубу Шемрок Роверс Алан Маннус.