Купуємо нові PS та Xbox: нова FIFA22 вийде для користувачів ПК в обмеженому вигляді

Як вважають у Electronic Art, технологія HyperMotion не зможе задовольнити можливості більшості комп'ютерів по всьому світу

/ Фото: PSG

Вчора Electronic Arts опублікувала офіційний трейлер нового футбольного симулятора FIFA22. Вихід відеогри запланований на 1 жовтня.

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу. Втім, як пояснили розробники, ця опція не буде доступна на ПК і старих версіях PS та Xbox. Ситуацію прояснив виконавчий продюсер EA Аарон Макхарді.

"Ми маємо інформацію про потужності комп'ютерів по всьому світу. Ми побачили, що для запуску гри п'ятого покоління знадобилися б мінімальні системні вимоги, які залишили б багатьох гравців без її повного функціоналу. Вони б не змогли грати в FIFA22"

Нагадаємо, що головним обличчям відеогри став форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який провалив футбольне Євро-2020 разом зі збірною Франції. "Ле Бле" в 1/8 фіналу поступилися швейцарцям в серії пенальті. Саме Кіліан Мбаппе і не реалізував вирішальний 11-метровий. Всього ж на чемпіонаті Європи форвард відзначився лише одним асистом.