Звинувачення на 12 мільйонів: художниця подає в суд на Capcom за плагіат у відеоіграх

Джуді Джурасек вважає, що японська корпорація незаконно використовувала зображення з її книги

Capcom звинувачується в плагіаті / Фото: Twitter Capcom

Розробники відеоігор Resident Evil та Devil May Cry можуть стати об'єктом для судового розгляду. Художниця Джуді Джурасек звинувачує японського розробника відеоігор Capcom в плагіаті.

Зокрема, Джуді заявляє, що корпорація використала понад 200 фотографій з її книги Surfaces. Художниця вимагає відшкодувати їй 12 мільйонів доларів збитків за порушення авторських прав. Використання своїх фотографій Джурасек оцінює сумою від 2,5 тисячі до 25 тисяч доларів за кожну.

Читайте також: Українець з'явиться на обкладинці відомого футбольного симулятора

Дівчина розповідає, що у неї є докази, які вона отримала завдяки витоку інформації в корпорації торік. Зазначимо, що Capcom також є розробником таких ігор, як Mega Man, Street Fighter, Lost Planet, Ace Attorney та інших.