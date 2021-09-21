Не пошкодували 1,5 мільярда! Electronic Arts придбала розробника гри Golf Clash

Компанія оголосила про покупку найбільшого розробника мобільних відеоігор Playdemic за нечувану суму

Playdemic став частиною Electronic Arts / Фото: Electronic Arts

Найбільша компанія з розробки відеоігор Electronic Arts оголосила про придбання студії мобільних розробників Playdemic.

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Дана організація відома по мобільній умовно-безкоштовній грі Golf Clash (2017 рік). Це один з найпопулярніших хітів мобільних відеоігор в США і Великобританії.

За чотири роки симулятор завантажили більше 80 мільйонів разів, що принесло розробникам близько 800 мільйонів доларів доходу. Глава Electronic Arts Ендрю Вілсон прокоментував об'єднання команд:

"Ми дуже раді вітати Playdemic в Electronic Arts. Це дозволяє нам розширити наш кейс мобільного геймінгу та зміцнити наше лідерство в індустрії. Приєднання крутої команди з Playdemic підійме міць наших мобільних розробників з усього світу. Також це збільшить інвестиції завдяки талановитим спеціалістам з Великобританії. Після того, як Playdemic став частиною Electronic Arts, ми раді представити ще більш цікаві та інноваційні мобільні ігри різної аудиторії з усього світу".

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Раніше Playdemic була частиною американської компанії AT&T. Сума операції оцінюється в 1,4 мільярда доларів.