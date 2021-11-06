NAVI вийшли до півфіналу мегатурніру з CS:GO! Їхню перемогу побачила рекордна кількість глядачів (відео)

Перемогу українського колективу Natus Vincere над Team Vitality побачило 1,35 мільйона глядачів, що стало рекордом для PGL Major

NAVI дісталися півфіналу PGL Major / Фото: NAVI

Цими днями у столиці Швеції проходить великий турнір PGL Major Stockholm 2021 з відеогри CS:GO. На "Авічі Арена" зібралися 24 команди з усього світу, щоб визначити найкращий колектив у культовому симуляторі.

Серед учасників є й українська команда Natus Vincere (NAVI). На стадії New Legends Stage наша команда здобула три перемоги, що дозволило їй пройти у плей-офф із першого місця.

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У чвертьфіналі NAVI билися з французькою командою Team Vitality та здобули впевнену перемогу 2:0 (16:11 / 16:13). Цей поєдинок також став найпопулярнішим серед глядачів, побивши рекорд мейджорів.

Під час пікового моменту трансляцію гри дивилося 1,35 мільйона глядачів, з яких 40% зібрали російськомовні стрими За даними Esports Charts, це найвищий показник за історію PGL Major.

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Зазначимо, що вже сьогодні Natus Vincere проведе півфінальну битву з російською командою Gambit Esports. Початок – о 21:00 за київським часом. У другому матчі 1/2 фіналу змагатимуться данська команда Heroic та G2 Esports з Німеччини.

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Фінал намічений на завтра, 7 листопада. Загальний призовий фонд івенту становить 2 мільйони доларів, половина з яких (1 млн) дістанеться переможцю. Віцечемпіон отримає 300 тисяч, а командам, які програють у півфіналі, капне по 140К.