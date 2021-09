NAVI відкрила шикарний офіс в Києві – відео двоповерхового раю для геймерів

Організація Natus Vincere обзавелася власним приміщенням в столиці України зі своєю зоною для геймерів, кімнатою для переговорів і кухнею

Новий офіс NAVI

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) відкрила новий офіс в Києві. Компанія показала відео на своєму YouTube, де детально познайомила підписників із усіма елементами приміщення.

Біля входу гостей зустрічає стелаж з усіма трофеями команди. На полицях стоять нагороди за чемпіонати серії ESL та BLAST Premier, а також титули складів в інших дисциплінах.

Офіс виконаний у фірмових кольорах організації – чорному, жовтому і білому. В офісі розставлені спеціальні напрямки до магазину, кухні та кімнатах для переговорів.

Також на відео видно велику кількість комп'ютерів. Судячи з усього, склади NAVI проводитимуть тренувальні матчі та офіційні зустрічі прямо в офісі.

Natus Vincere була заснована у 2010 році. У клубу є склади по CS:GO, Dota 2, Quake Champions, League of Legends: Wild Rift, Rainbow Six Siege та інших дисциплін. Найбільшу славу український колектив отримав після перемоги на чемпіонаті The International з Dota 2.

Відзначимо, що недавно гравець NAVI під ніком S1mple (Олександр Костилєв) потрапив у скандал через відео дворічної давності. На ньому українець заявив, що Крим – це Росія, тоді як за міжнародними нормами територія півострова офіційно входить до складу України та була анексована Росією у 2014 році.