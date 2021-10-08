Краще б залишили PES: ганебний eFootball анонсував патч зі змінами

Компанія Konami попрацювала над виправленням помилок і вже в кінці жовтня представить оновлення для eFootball

Відеогра eFootball зібрала масу критики за тиждень / Фото: Getty Images

30 вересня відбувся офіційний реліз відеоігри eFootball 2022. Раніше симулятор мав назву Pro Evolution Soccer, проте розробник Konami зважився на ребрендинг.

Уже в перший же день релізу відеогра зібрала безліч негативних відгуків. В основному вони стосувалися обличчя гравців, які виглядали зовсім нереалістично.

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Представники Konami заявили, що збираються виправити проблеми. Сьогодні ж розробник оголосив про вихід оновлення з виправленням всіх помилок. Дата – 28 жовтня.

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Компанія представить інформацію про патч 0.9.1 найближчими днями. Крім того, автори дадуть відповіді на критику геймерів. Відзначимо, що гра отримала найнижчий рейтинг в історії Steam – 92% негативних відгуків.

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Симулятор доступний на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S, а пізніше очікується випуск версії для iOS і Android. Сама eFootball є безкоштовною, проте в ньому будуть доступні внутрішні покупки.