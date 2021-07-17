Культову героїню Resident Evil Village тепер можна купити та навіть роздягнути – названа ціна (фото)

Статуетка Леді Дімітреску надійшла в продаж лімітованою кількістю

Леді Дімітреску - один з головних персонажів Resident Evil Village / Фото: Fanatic Anime Store

Леді Дімітреску є культовим персонажем популярної відеогри на виживання Resident Evil Village. Попри те, що симулятор був випущений в цьому році, її популярність швидко зросла. Героїня стала об'єктом для косплею, фан-арту, мемів і навіть еротики.

Цим і скористалися студії Harem і River, які анонсували випуск статуетки Леді Дімітреску. Її висота складе 71 см, а ширина – 52 см. Головною фішкою цієї фігурці стане можливість її повністю роздягнути.

Вартість статуетки оцінюється у 850 доларів, а її тираж буде обмежений – всього 199 штук. Поки що є можливість лише зробити попереднє замовлення фігурки. Орієнтовна дата доставки – грудень 2021 року.

За задумом творців відеоігри Capcom, Леді Дімітреску є гігантською дворянкою з рисами вампіра, яка проживає в замку з трьома дочками. Дімітреску керує своїм селом разом з трьома лордами-мутантами під наглядом верховного лідера Матері Міранди.