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Культову героїню Resident Evil Village тепер можна купити та навіть роздягнути – названа ціна (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 липня, 22:00
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Статуетка Леді Дімітреску надійшла в продаж лімітованою кількістю
Леді Дімітреску - один з головних персонажів Resident Evil Village
Леді Дімітреску - один з головних персонажів Resident Evil Village / Фото: Fanatic Anime Store

Леді Дімітреску є культовим персонажем популярної відеогри на виживання Resident Evil Village. Попри те, що симулятор був випущений в цьому році, її популярність швидко зросла. Героїня стала об'єктом для косплею, фан-арту, мемів і навіть еротики.

Цим і скористалися студії Harem і River, які анонсували випуск статуетки Леді Дімітреску. Її висота складе 71 см, а ширина – 52 см. Головною фішкою цієї фігурці стане можливість її повністю роздягнути.

Вартість статуетки оцінюється у 850 доларів, а її тираж буде обмежений – всього 199 штук. Поки що є можливість лише зробити попереднє замовлення фігурки. Орієнтовна дата доставки – грудень 2021 року.

За задумом творців відеоігри Capcom, Леді Дімітреску є гігантською дворянкою з рисами вампіра, яка проживає в замку з трьома дочками. Дімітреску керує своїм селом разом з трьома лордами-мутантами під наглядом верховного лідера Матері Міранди.

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