Konami показала трейлер нового безкоштовного футбольного симулятора eFootball 2022 (відео)

Наступник Pro Evolution Soccer офіційно з'явиться в продажу з 30 вересня

Ліонель Мессі - офіційний амбасадор eFootball 2022 / Фото: Konami

Вже 1 жовтня Electronic Arts випустить нову відеогру FIFA22. Вічний конкурент розробника Konami випустить свій симулятор на день раніше, 30 вересня.

Якщо раніше японська компанія називала відеогру Pro Evolution Soccer, то тепер її назва буде eFootball 2022. Днями Konami опублікувала офіційний геймплейний трейлер.

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Автори представили семихвилинний ролик, в якому показали роботу над анімаціями, моделями футболістів і реалістичністю матчу. Правда, не всі показані в трейлері механіки будуть доступні на початку гри.

Наприклад, не буде можливості перехопити м'яч з особливою анімацією. Також буде недоступний "удар акули". Це техніка, яка дає можливість віддавати пас набагато швидше. Все це з'явиться в eFootball пізніше.

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Konami пояснила таке рішення бажанням залучити побільше гравців і випустити гру якомога раніше. Гра вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S.

Зазначається, що симулятор eFootball буде безкоштовним, проте в ньому будуть доступні внутрішні покупки. Міжнародними амбасадорами eFootball стануть гравці ПСЖ Ліонель Мессі та Неймар.