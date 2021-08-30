"Коли вийде GTA 6?": геймер-фанатик ледь не зірвав телешоу (відео)

Taser вибіг на сцену, щоб висловити своє невдоволення затримкою з виходом нової гри Grand Theft Auto

Затримка з виходом GTA провокує фанатів на відчайдушні вчинки

Кумедний випадок стався в Німеччині під час ігрового шоу Schlag den Star ("Здолай знаменитість"). Геймер під ніком Taser вибіг на сцену з незвичайною вимогою.

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Під час ефіру Taser несподівано вискочив і сказав ведучому, що хотів би знати, коли відбудеться реліз шостої частини симулятор Grand Theft Auto 6. Фанат заявив, що чекає виходу гри вже 8 років.

Ведучим шоу був комік Елтон, який відповів геймеру, що поняття не має. Разом з тим як ведучий, так і гість шоу Евелін Бурдекі зберігали спокій і не відмовлялися від спілкування з хлопцем.

І все ж цю виставу перервала охорона, яка вийшла на сцену, щоб відвести Taser. Геймер все ж звернувся в прямому ефірі до розробника гри Rockstar Games з проханням розповісти, коли планується вихід GTA 6.

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Деякі джерела стверджують, що симулятор побачить світ не раніше 2024 року. Дія GTA 6 розгортатиметься у Вайс-Сіті. Остання гра Grand Theft Auto V була випущена у вересні 2013 року