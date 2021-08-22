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Кіноактор Джеймс Макевой розповів, чому спалив диск зі своєю першою відеогрою

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
22 серпня, 17:55
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Шотландець занадто захопився симулятором The Elder Scrolls 4: Oblivion, через що пожертвував своїм сном перед зйомками
Джеймс Макевой був завзятим геймером
Джеймс Макевой був завзятим геймером

Відомий шотландський актор Джеймс Макевой прославився завдяки ролям у таких фільмах як "Люди Ікс", "Спліт", "Суто англійське вбивство", "Джейн Остін", "Бруд", "Велика гра", "Діти Дюни" та інші.

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Крім того, Джеймс розповів про свої улюблені відеоігри. Раніше шотландець захоплювався симулятором в жанрі екшн / РПГ The Elder Scrolls 4: Oblivion.

"Мій друг купив мені Xbox 360 і Oblivion. Я завжди захоплювався подібними іграми в дитинстві. Мені подобаються фентезійні рольові ігри.

Перебуваю я в Дубліні. Мені треба лягати спати, щоб встати о 6 ранку. У мене купа реплік і всяке таке. Але я просто не сплю до четвертої ранку, граючи в Oblivion.

Спати я ліг о 5:35, а машина приїхала за мною приблизно о 5:45. Вирішив. що треба терміново щось робити. Я встав, дістав диск з грою з Xbox 360 і включив газову плиту.

Я просто поклав диск на плиту і дивився, як він горить і плавиться. Тоді я і подумав: "Окей, все скінчено. Ніколи більше не буду грати!".

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Правда, Джеймс зізнається, що геймінг він не закинув. Особливо відеоігри допомогли Макевою впоратися з нудьгою під час пандемії коронавірусу.

"Під час пандемії я спілкувався з друзями раз в дві або три ночі, граючи в Warzone. Говоримо про всіляке, поки нас знищують 12-річні діти з інших країн.

Ігри стали своєрідним спасінням під час пандемії. Ми не могли тусуватися. Зараз ми проводимо набагато більше часу, ніж до пандемії. Це дуже круто".

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Крім того, актор зізнався, що син підсадив його на футбольний симулятор FIFA. Також Макевой озвучував і головного героя в грі-квесті Twelve Minutes.

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