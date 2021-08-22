Кіноактор Джеймс Макевой розповів, чому спалив диск зі своєю першою відеогрою

Відомий шотландський актор Джеймс Макевой прославився завдяки ролям у таких фільмах як "Люди Ікс", "Спліт", "Суто англійське вбивство", "Джейн Остін", "Бруд", "Велика гра", "Діти Дюни" та інші.
Крім того, Джеймс розповів про свої улюблені відеоігри. Раніше шотландець захоплювався симулятором в жанрі екшн / РПГ The Elder Scrolls 4: Oblivion.
"Мій друг купив мені Xbox 360 і Oblivion. Я завжди захоплювався подібними іграми в дитинстві. Мені подобаються фентезійні рольові ігри.
Перебуваю я в Дубліні. Мені треба лягати спати, щоб встати о 6 ранку. У мене купа реплік і всяке таке. Але я просто не сплю до четвертої ранку, граючи в Oblivion.
Спати я ліг о 5:35, а машина приїхала за мною приблизно о 5:45. Вирішив. що треба терміново щось робити. Я встав, дістав диск з грою з Xbox 360 і включив газову плиту.
Я просто поклав диск на плиту і дивився, як він горить і плавиться. Тоді я і подумав: "Окей, все скінчено. Ніколи більше не буду грати!".
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Правда, Джеймс зізнається, що геймінг він не закинув. Особливо відеоігри допомогли Макевою впоратися з нудьгою під час пандемії коронавірусу.
"Під час пандемії я спілкувався з друзями раз в дві або три ночі, граючи в Warzone. Говоримо про всіляке, поки нас знищують 12-річні діти з інших країн.
Ігри стали своєрідним спасінням під час пандемії. Ми не могли тусуватися. Зараз ми проводимо набагато більше часу, ніж до пандемії. Це дуже круто".
Крім того, актор зізнався, що син підсадив його на футбольний симулятор FIFA. Також Макевой озвучував і головного героя в грі-квесті Twelve Minutes.