Кібертурнір по Dota 2 в Києві: стали відомі всі учасники WePlay AniMajor

Три українських кіберспортсмени візьмуть участь в кібертурнірі з призовим фондом в 500 тисяч доларів, який пройде в Києві

Афіша турніру WePlay AniMajor / Фото: Twitter

Стали відомі 18 колективів, які кваліфікувалися на турнір WePlay AniMajor по грі Dota 2 . Учасники визначилися по завершенню регіональних змагань другого сезону Dota Pro Circuit 2021 .

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: MOYO вперше проводить справжній аматорський кібертурнір

Східну Європу на турнірі представлять команди Virtus.pro , AS Monaco Gambit і Team Spirit . Це означає, що на турнірі виступлять три українські кіберспортсмени. Мова про гравців з Team Spirit Іллю yatoro Мулярчука та Мирослава Miroslaw Колпакова, а також учасника AS Monaco Gambit Володимира No[o]ne Міненка.

У плей-офф пройшли Virtus.pro, Alliance , Quincy Crew , T1 , Team Aster і NoPing e-sports . А учасниками групового етапу стануть PSG.LGD , TNC Predator , Evil Geniuses , beastcoast, Team Spirit і Team Liquid . У свою чергу, на Wild Card зіграють AS Monaco Gambit , Team Nigma , Team Secret , Vici Gaming , Invictus Gaming та Execration . Сам турнір WePlay AniMajor відбудеться з 2 по 13 червня в Києві. Призовий фонд – 500 тисяч доларів і 2700 очок DPC.