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Відомий кіберспортсмен оголосив про відкриття дитячого табору для любителів CS:GO

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
18 липня, 22:05
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Геймер Ярослав Яжомбковскі вирішив прищеплювати любов до культового симулятора польським дітям від 12 років
Ярослав Яжомбковскі почав просвіщати молоде покоління кібергрі
Ярослав Яжомбковскі почав просвіщати молоде покоління кібергрі / Фото: Instagram pashabiceps

Колишній кіберспортсмен, а нині стример Ярослав Яжомбковскі під ніком pashaBiceps, зайнявся просування кіберігри CS:GO серед молоді. На своїй сторінці в Instagram хлопець оголосив про відкриття спеціального літнього табору для підлітків.

Повідомляється, що в нього будуть приймати дітей 12-18 років, де вони зможуть навчитися грі в CS: GO і поліпшити свої навички. Не забудуть організатори і про класичний спорт. Клієнтам запропонують тренування, в яких вони будуть займатися на тренажерах і вдосконалювати свої фізичні дані. Ціна путівки становить 3 тисяч злотих (близько 750 доларів), а тривалість однієї зміни складе 8 днів.

Відзначимо, що професійний гравець в CS:GO pashaBiceps завершив кар'єру у 2019 році. За весь час Ярослав входив до таких команд як ESC Gaming, Universal Soldiers та Virtus.pro. За всю кар'єру геймер виграв сумарно 623 тисячі доларів, ставши переможцем 43-х офіційних турнірів.

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