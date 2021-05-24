Гігантського Пакмана зобразили в Чехії. Поліція шукає хуліганів

Збиток в 17 тисяч доларів завдали невідомі хулігани, що зобразили на рапсовому полі в Чехії величезного героя гри Pac-Man

Малюнок Pac-Man на поле в Чехії

У Чехії з'явилися незвичайні кіберспортивні хулігани. Їх вчинок став відомий на весь світ – не руйнуванням, а створенням малюнка прямо на полі.

Невідомі зіпсували насадження на рапсовому полі в місті Роуднице-над-Лабем (Чехія), створивши на його місці зображення Пакмана. За даними поліції, сума збитку склала більше 350 тис. чеських крон (приблизно 17 тисяч доларів або 467 тисяч гривень).

У заяві чеської поліції сказано, що в процесі створення зображення зловмисники зіпсували сім гектарів насаджень. Поліції поки не вдалося зловити злочинців, тому представники правоохоронних органів звернулися за допомогою до потенційних свідків.

ДОВІДКА Ігра.Сегодня. Pac-Man – гра, яку випустила компанія Namco в 1980 році. У ній користувачеві потрібно з'їсти всі крапки в лабіринті, керуючи Пакманом. При цьому слід уникати зустрічі з привидами, які ганяються за героєм.