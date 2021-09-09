Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Гра Кіберспорт

FIFA22 вийде вже 1 жовтня – основні вимоги для установки на ПК

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
9 вересня, 20:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Геймерам доведеться подбати про якісний комп'ютер, щоб сповна насолоджуватися грою в FIFА
Кіліан Мбаппе - офіційне обличчя FIFA22
Кіліан Мбаппе - офіційне обличчя FIFA22 / Фото: Electronic Arts

Компанія Electronic Arts представила нову відеогру FIFA22. Офіційний вихід симулятора намічений на 1 жовтня. Гра вийде, в тому числі, і на ПК, проте розробники поки не вказують системні вимоги для FIFA22.

Втім, експерти вже встигли скласти основні параметри, яким комп'ютери повинні відповідати для установки симулятора. Мінімальні вимоги такі:

  • операційна система – 64-бітна Windows 10
  • процесор – Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz або AMD Athlon X4 880K @ 4GHz
  • оперативна пам'ять – ОЗУ 8 Гб
  • відеокарта – NVIDIA GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
  • пам'ять на диску – 50 Гб
Реклама

Читайте також: Динамо буде представлено в новому футбольному симуляторі

Також наголошується, що для безпроблемної установки відеоігри необхідне широкосмугове і стабільне підключення до інтернету, а також процесор Intel i5-3550 @ 3.40GHz або AMD FX 8150 @ 3.6GHz.

Очікується, що демоверсія гри з'явиться раніше 15 вересня. Про це повідомив кіберспортивний клуб Феєноорд на своїй сторінці в Instagram. Однак через деякий час запис пропала з акаунту кіберклуба.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Кіберспорт
Опитування
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти