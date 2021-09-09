FIFA22 вийде вже 1 жовтня – основні вимоги для установки на ПК

Геймерам доведеться подбати про якісний комп'ютер, щоб сповна насолоджуватися грою в FIFА

Кіліан Мбаппе - офіційне обличчя FIFA22 / Фото: Electronic Arts

Компанія Electronic Arts представила нову відеогру FIFA22. Офіційний вихід симулятора намічений на 1 жовтня. Гра вийде, в тому числі, і на ПК, проте розробники поки не вказують системні вимоги для FIFA22.

Втім, експерти вже встигли скласти основні параметри, яким комп'ютери повинні відповідати для установки симулятора. Мінімальні вимоги такі:

операційна система – 64-бітна Windows 10

процесор – Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz або AMD Athlon X4 880K @ 4GHz

оперативна пам'ять – ОЗУ 8 Гб

відеокарта – NVIDIA GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

пам'ять на диску – 50 Гб

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Також наголошується, що для безпроблемної установки відеоігри необхідне широкосмугове і стабільне підключення до інтернету, а також процесор Intel i5-3550 @ 3.40GHz або AMD FX 8150 @ 3.6GHz.

Очікується, що демоверсія гри з'явиться раніше 15 вересня. Про це повідомив кіберспортивний клуб Феєноорд на своїй сторінці в Instagram. Однак через деякий час запис пропала з акаунту кіберклуба.