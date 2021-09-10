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Кидайте FIFA nf PES: розробники Football Manager назвали дату виходу нової гри (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
10 вересня, 14:50
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Відомий футбольний симулятор побачить світ на початку листопада і буде доступний на ПК і Xbox
Football Manager 2022 доступна 9 листопада
Football Manager 2022 доступна 9 листопада / Фото: Football Manager

В кінці місяця очікується вихід двох крутих футбольних симуляторів. 30 вересня відбудеться реліз eFootball 2022 (колишній PES), а вже 1 жовтня в продаж надійде FIFA22.

Ще одна футбольна відеогра Football Manager вийде на ринок пізніше. SEGA та Sports Interactive оголосили про вихід симулятора 9 листопада.

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Гра буде доступною на ПК в Steam та Epic Games Store, а також на Xbox. Вийде і мобільна версія FM22 Mobile для платформ iOS і Android.

А ось дата виходу FM22 Touch для Nintendo Switch поки не оголошена. Football Manager 2022 доступна в бібліотеці Xbox Game Pass. Якщо покупець оформить попереднє замовлення гри за два тижні, він отримає знижку в 10%, а також ранній доступ.

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Очікується, що в кінці вересня розробники випустять трейлер Football Manager 2022. Вже відомо, що в ньому буде доступний режим жіночого футболу.

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Відзначимо, що остання версія гри Football Manager 2021 була випущена 24 листопада 2020 року. За цей час компанія продала понад 35 мільйонів копій. У FM21 були представлені 117 ліг з 52 країн з усіх континентів світу.

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