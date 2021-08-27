12-річний школяр з Лондона заробив 400 тисяч доларів завдяки продажу NFT-токенів з Minecraft

Бенджамін Ахмед зумів всього за 9 годин продати NFT-токени з зображенням китів з Minecraft і заробити майже півмільйона

Бенджамін Ахмед заробив 400 тисяч на NFT-токенах / Фото: techstory.in

Лондонський школяр Бенджамін Ахмед знайшов спосіб, як за два місяці заробити 400 тисяч доларів. 12-річний хлопець підняв велику суму на продажу NFT-токенів.

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Хлопець продавав криптовалюту з зображеннями китів з Minecraft. Колекція токенів, що складається з 3350 картинок, була розпродана за дев'ять годин після випуску.

"Я вперше дізнався про NFT на початку цього року. Це привернуло мою увагу через простоту передачі права власності через блокчейн ", – розповів Бенджамін.

Тепер же 12-річний Ахмед працює над створенням іншого набору NFT-токенів. Сам хлопець займається програмуванням з п'яти років.

Любов до IT хлопцеві прищепив батько Імран, який тоді працював веб-розробником. Ахмед навчився кодувати колекцію завдяки онлайн-посібникам та інструкторам.

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Що цікаво, в даний час у Ахмеда є тільки гаманець для криптовалюти і немає традиційного банківського рахунку. Сам хлопець бачить майбутнє в мемах: