Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Гра Казино

Зірка фільмів Marvel був помічений в казино Лас-Вегаса незважаючи на заборону

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
22 червня, 14:05
Копіювати лінк
Бен Аффлек не відмовився від своєї карткової звички після того, як одне з казино внесло його в "чорний список"
Бен Аффлек у ролі Бетмена
Бен Аффлек у ролі Бетмена / Фото: Скриншот из видео

Відомий актор Бен Аффлек нещодавно був помічений в одному з казино Лас-Вегаса. Американець відомий своєю любов'ю до карткових ігор і казино і в один момент Аффлек загрався.

У 2014 році один із закладів заборонив Бену грати та відвідувати казино, звинувативши його в читанні карт. Це популярна техніка прораховування гри в блекджек за допомогою спеціального калькулятора. Дану схему гральні заклади пильно відстежують і жорстко присікають.

Читайте також: Поцілунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека потрапили в об'єктив папараці

Втім, американця все ж знову помітили за грою в карти в іншому казино, де він сидів в оточенні персоналу, щоб його не турбували фанати. Варто відзначити, що у 2001 році актор підняв майже мільйон доларів на грі в блекджек в одному з казино, а через три роки став чемпіоном штату Каліфорнія з покеру.

У кіно Аффлек прославився завдяки ролям у фільмах "Армагеддон", "Операція Арго", "Перл Харбор", а також серії кіно Marvel про супергероїв. Нині ж він знаходиться в Лас-Вегасі на зйомках нової кінострічки.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Казино
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти