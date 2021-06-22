Зірка фільмів Marvel був помічений в казино Лас-Вегаса незважаючи на заборону

Бен Аффлек не відмовився від своєї карткової звички після того, як одне з казино внесло його в "чорний список"

Бен Аффлек у ролі Бетмена / Фото: Скриншот из видео

Відомий актор Бен Аффлек нещодавно був помічений в одному з казино Лас-Вегаса. Американець відомий своєю любов'ю до карткових ігор і казино і в один момент Аффлек загрався.

У 2014 році один із закладів заборонив Бену грати та відвідувати казино, звинувативши його в читанні карт. Це популярна техніка прораховування гри в блекджек за допомогою спеціального калькулятора. Дану схему гральні заклади пильно відстежують і жорстко присікають.

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Втім, американця все ж знову помітили за грою в карти в іншому казино, де він сидів в оточенні персоналу, щоб його не турбували фанати. Варто відзначити, що у 2001 році актор підняв майже мільйон доларів на грі в блекджек в одному з казино, а через три роки став чемпіоном штату Каліфорнія з покеру.

У кіно Аффлек прославився завдяки ролям у фільмах "Армагеддон", "Операція Арго", "Перл Харбор", а також серії кіно Marvel про супергероїв. Нині ж він знаходиться в Лас-Вегасі на зйомках нової кінострічки.