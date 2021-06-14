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Золотий м'яч на електрогітару: Ліонель Мессі став амбасадором великої гемблінг-компанії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
14 червня, 22:25
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Форвард Барселони підписав п'ятирічну угоду з корпорацією Hard Rock International
Ліонель Мессі - посол компанії Hard Rock International
Ліонель Мессі - посол компанії Hard Rock International / Фото: Hard Rock International

Нещодавно стало відомо, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі продовжить контракт з Барселоною цього літа . Це не єдина угода, яку форвард підпише цього літа.

Велика гемблінг-корпорація Hard Rock International оголосила, що Мессі став офіційним амбасадором компанії. Аргентинець – перший спортсмен, який підписав контракт з HRI. Організація з 50-річною історією володіє мережею гральних закладів, а також готелів та ресторанів по всьому світу.

Зазначається, що Ліонель підписав контракт з Hard Rock International на п'ять років. Відразу після укладання угоди аргентинець подарував компанії копію Золотого м'яча (яких у нього аж шість накопичилося). У відповідь же організація презентувала гравцеві ексклюзивну електрогітару.

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