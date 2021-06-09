В Австралії порушників у казино відловлюють за допомогою системи розпізнавання обличчя

Людей з чорного списку визначатиме штучний інтелект, а не персонал по фотографіях

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В Австралії вирішили серйозно взятися за боротьбу з порушниками в казино. Зокрема, уряд країни зобов'язав всі гральні заклади забезпечити будівлі системою розпізнавання обличчя.

Раніше людей з чорного списку відловлював персонал казино по фотографіях. Крім того, заклади вводили пропуск за запрошеннями. Тепер же вичислити шахраїв стало набагато простіше. Держава схвалила вісім різних систем, які казино можуть використовувати у своїх приміщеннях для розпізнавання обличчя відвідувачів.

Технології дозволяють на 90% визначити особистість людини навіть за умови серйозної зміни нею зовнішності. Повідомляється, що такі системи стали обов'язковою вимогою для всіх закладів, в яких 30 і більше ігрових автоматів.

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Правда, у цієї позиції знайшлися і противники. Гравці стурбовані своїми приватними даними, тому виступають проти установки систем розпізнавання обличчя. Вони навіть написали колективний лист на адресу уряду з проханням припинити спостереження за гравцями.