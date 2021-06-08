Тренера Ювентуса звинувачують у відмивання грошей через незаконні казино

Массіміліано Аллегрі отримав майже півмільйона євро, які в підсумку витратив у нелегальних гральних закладах

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Нещодавно футбольний клуб Ювентус призначив нового головного тренера . Місце Андреа Пірло зайняв екс-наставник туринців Массіміліано Аллегрі. У італійця виникли проблеми з законом відразу після повернення до роботи.

Як повідомляє видання Calciomercato, стосовно Массіміліано було відкрито розслідування у зв'язку з можливим відмиванням грошей. Один з банків, де у Аллегрі відкритий рахунок, повідомив про підозрілі платежі з Мальти, Словенії та Монако на загальну суму понад 400 тисяч євро. Всі вони були зроблені протягом останніх трьох років і не мають під собою документації, яка б підтверджувала легальність переказів.

Додає "родзинки" і той факт, що за цей час Аллегрі витратив трохи менше півмільйони євровалюти в казино з реєстрацією якраз в Монако та Словенії. Важливим моментом є й те, що господарі мальтійської компанії, яка здійснювала перекази, звинувачуються в незаконній азартній діяльності та шахрайстві з організацією ставок.

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Сам алленаторе заперечує звинувачення і заявляє, що не знав про порушення закону даною компанією. Нагадаємо, що Массіміліано повернувся в Ювентус після дворічної перерви. За п'ять років роботи разом з туринцями коуч незмінно вигравав Скудетто, здобув шість кубкових трофеїв в Італії, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.