Серіал "Гра в кальмара" показує яскравий приклад ігрової залежності – думка експертів

Гучна південнокорейська кінострічка показує темну сторону медалі ігроманів на прикладі головного героя

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

У Пенсільванії пройшов тиждень освіти в області відповідальної гри. Американська ігрова асоціація, казино та інші гемблінгові організації розповіли про способи підвищення обізнаності про азартні ігри.

Одна з головних тем конференції була присвячена гучному південнокорейському серіалу "Гра в кальмара", який вийшов на Netflix 17 вересня. Кінострічка з дев'яти серій присвячена небезпечній грі на виживання, в яку люди починають грати через фінансові проблеми з метою заробітку.

Реклама

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Спікери ставили в приклад одного з головних героїв Сона Кі Хуна. Хлопець вирішив заробити на "Грі в кальмара" через неможливість забезпечити сім'ю, а також ігрову залежність. Саме через свої шкідливі звички він змушений був почати небезпечну гру.

Реклама

Легальні оператори азартних ігор і регулюючі органи в США серйозно ставляться до проблеми ігроманії, тому герой серіалу став яскравою ілюстрацією антиутопічного боку ігрового бізнесу.

Читайте також: Чому серіал "Гра в кальмара" так вразив весь світ

Реклама

"Гра в кальмара" стала першим південнокорейським серіалом, який очолив рейтинг найпопулярніших серіалів на Netflix. Менш ніж за місяць кінострічку подивилися 111 мільйонів осіб.