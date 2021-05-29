"По помитому куди?": суд зобов'язав казино заплатити клієнту понад мільйон компенсації за слизьку підлогу

Гарі Гудмен виграв суд у казино Коннектикуту лише через п'ять років. Дантист отримав численні травми після того, як послизнувся на підлозі

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У 2016 році в одному з казино Коннектикуту трапився скандал. 56-річний дантист Гарі Гудмен послизнувся на вологій підлозі та отримав низку травм.

Гарі зламав ліву ногу, порвав сухожилля і вивихнув ліву кісточку. В результаті дантист так і не зумів повністю вилікувати травми і змушений був тимчасово зупинити кар'єру дантиста. І ось тільки у 2021 році завершився судовий процес по цій справі. Суд штату Коннектикут зобов'язав казино заплатити Гудмену компенсацію в 1,3 мільйона доларів, визнавши провину закладу в тому, що підлога довгий час залишалася вологою.

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Що цікаво, ця сума компенсації майже вдвічі перевищує реальні втрати Гарі від лікування і простою в роботі. Більш того, адвокат дантиста Джеймс Харрінгтон вважає, що його клієнт цілком міг отримати і більш високу компенсацію. А ось представники казино відмовляються коментувати інцидент.