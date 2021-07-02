Найбільші гральні компанії збираються залишити ринок Німеччини через скандальний податок на онлайн-гемблінг

Покер-руми і онлайн-казино вводять нові заходи, щоб убезпечити себе від фінансових втрат на німецькому ринку

Минулого тижня німецький Бундестаг прийняв неоднозначний закон. Згідно з ним гравці в онлайн-покер і онлайн-казино будуть обкладатися додатковим податком 5,3% на виграш.

Правила вступили в дію з 1 липня і викликали обурення у найбільших покер-румів і казино світу. Експерти передрікають відтік гравців в сторону представників "сірого ринку". Поки ж компанії не поспішають повністю згортати свою діяльність в Німеччині.

Більшість покер-румів відмовилися від кеш-ігор з високими ставками за участю покеристів з Німеччини, тоді як багатостолові турніри поки граються без обмежень. Крім того, один з онлайн-операторів просто додав 5,3% надбавки до бай-іну, щоб покрити втрати. Європейська асоціація азартних ігор і ставок подала навіть в суд на таке рішення, стверджуючи, що податки на онлайн-гемблінг в Німеччині і так завищені.