Комісію з регулювання азартних ігор атакували шахраї. Хто за цим стоїть?

Глава КРАІЛ Іван Рудий розповів про спроби підставити його та Комісію шляхом "липових" дзвінків

Іван Рудий розповів про атаки на КРАІЛ / Фото: Facebook Івана Рудого

Голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий на своїй сторінці в Facebook повідомив про атаки на Комісію та спроби її скомпрометувати.

"Як ви вже знаєте, у КРАІЛ почали приходити повідомлення про анонімні дзвінки, де представляються мною і вимагають гроші від представників ринку. Здійснюється цілеспрямована атака. Незрозуміло, спрямована вона проти мене або безпосередньо проти ринку, який поступово запускається в Україні. Ще раз хочу підкреслити: ні про які тіньові пропозиції або налагодження "схем" в Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей не може бути й мови. КРАІЛ працює над виробленням прозорих і врегульованих процедур, які дозволять приносити кошти до державного бюджету і будуть влаштовувати бізнес. Закликаю всіх бути пильними і інформувати про такі випадки!"

Також стосовно провокацій по відношенню до КРАІЛ виступив і глава Всеукраїнської Ради гемблінгу Антон Кучухідзе. Голова вважає, що єдиний спосіб протистояти цьому – правильна комунікація зі ЗМІ та юридичний захист легального ринку.

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