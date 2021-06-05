Казино та букмекери проти локдауну: британці розповіли про неймовірне зниження доходу від грального бізнесу

Коронавірус та його наслідки погано позначилися на гральному бізнесі, знизивши його доходи більш ніж на 50%

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Пандемія коронавірусу завдала відчутного удару по гральному бізнесу по всьому світу. Наприклад, в Манчестері після відновлення роботи покер-румів не вистачає навіть дилерів.

Як показав звіт Британської комісії з азартних ігор, загальний валовий дохід від гемблінгу в країні знизився на 58% в період з квітня по вересень 2020 року. Він склав 5,9 мільярда фунтів, що більш ніж на вісім мільярдів менше, ніж за рік до початку пандемії. Це не дивно, адже з 23 березня на всій території Великобританії був введений локдаун, який змусив покер-руми та казино піти на вимушену перерву.

Із зазначених 5,9 мільярда більшу частину (52%) становив дохід від інтернет-сегменту. Найприбутковішими стали онлайн-казино, які за півроку заробили 1,9 мільярда фунтів. У свою чергу, букмекери згенерували дохід в 1 мільярд фунтів.

Крім того, комісія повідомляє, що загальна кількість гральних закладів у країні зменшилася на 11%. Більшу частину з них складають букмекерські компанії. Звичайно ж, в насамперед постраждали офлайн-магазини та торгові точки, тоді як інтернет-сегмент даної галузі зріс. Можливо, зняття обмежень і масова вакцинація стануть останнім шансом на бум для ринку "живого" гемблінгу, адже інтернет і без пандемії відвойовував свої позиції у офлайну.