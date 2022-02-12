Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Вся надія на Миколенка: чи зможе Евертон здолати Лідс у матчі за виживання

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 08:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кирило Круторогов ставить на те, що Евертон та Лідс заб'ють та "іриски" не програють. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії
Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Сьогодні в АПЛ стартує 25 тур чемпіонату Англії. В одному з поєдинків дня Евертон прийме Лідс. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЕВЕРТОН – ЛІДС
12 лютого, субота, о 17:00, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 2.41 – 3.60 – 2.90

Реклама

Битва сусідів за турнірною таблицею, які не почуваються там комфортно. Лідс йде 15-им, випереджаючи команди із зони вильоту на шість очок. Евертон розташувався на щабель нижче, маючи на чотири бали менше та гру в запасі.

Читайте також: Манчестер Юнайтед підписав 11-річного сина Роналду

Реклама

Результати обох команд у Прем'єр-лізі бажають кращого. "Іриски" у чемпіонаті не перемагають шість турів поспіль, взявши за цей період одне очко.

Дебютний матч Лемпарда біля керма команди в АПЛ завершився поразкою від не найсильнішого Ньюкасла (1:3). "Лебеді" в останніх дев'яти турах двічі перемогли та зазнали п'яти поразок. Евертону не допоможуть Дукуре, Годфрі, Делф та Девіс.

Лемпард став новим тренером Миколенка
Лемпард став новим тренером Миколенка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Реклама

Але наставник команди сподівається, що Миколенко, який пропустив попередній тур, зможе вийти не поле, бо є єдиним шульгом серед крайніх захисників. У Лідса також чимало кадрових втрат – Жуніор Фірпо, Грінвуд, Бемфорд, Купер та Філліпс поза грою.

ПРОГНОЗ: По-перше, хочеться вірити, що Віталій Миколенко справді з'явиться у стартовому складі. По-друге, здається, його команда не програє. Чекаю, що заб'ють обидві.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Евертон не програє 1.45
  • обидві заб'ють – 1.57

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини букмекерів
Показати ще
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Вільярреал

Сьогодні

17:15

Реал

2.68

3.50

2.80

Челсі

Сьогодні

18:30

Палмейрас

1.63

3.80

6.15

Наполі

Сьогодні

19:00

Інтер

2.78

3.54

2.66
Опитування
Премьер Лига ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 25 лютого
14:00
Субота, 26 лютого
--:--
--:--
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти