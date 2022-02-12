Вся надія на Миколенка: чи зможе Евертон здолати Лідс у матчі за виживання

Кирило Круторогов ставить на те, що Евертон та Лідс заб'ють та "іриски" не програють. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Сьогодні в АПЛ стартує 25 тур чемпіонату Англії. В одному з поєдинків дня Евертон прийме Лідс. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЕВЕРТОН – ЛІДС

12 лютого, субота, о 17:00, Setanta Sports+

Котирування Parimatch на результат: 2.41 – 3.60 – 2.90

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Битва сусідів за турнірною таблицею, які не почуваються там комфортно. Лідс йде 15-им, випереджаючи команди із зони вильоту на шість очок. Евертон розташувався на щабель нижче, маючи на чотири бали менше та гру в запасі.

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Результати обох команд у Прем'єр-лізі бажають кращого. "Іриски" у чемпіонаті не перемагають шість турів поспіль, взявши за цей період одне очко.

Дебютний матч Лемпарда біля керма команди в АПЛ завершився поразкою від не найсильнішого Ньюкасла (1:3). "Лебеді" в останніх дев'яти турах двічі перемогли та зазнали п'яти поразок. Евертону не допоможуть Дукуре, Годфрі, Делф та Девіс.

Лемпард став новим тренером Миколенка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Але наставник команди сподівається, що Миколенко, який пропустив попередній тур, зможе вийти не поле, бо є єдиним шульгом серед крайніх захисників. У Лідса також чимало кадрових втрат – Жуніор Фірпо, Грінвуд, Бемфорд, Купер та Філліпс поза грою.

ПРОГНОЗ: По-перше, хочеться вірити, що Віталій Миколенко справді з'явиться у стартовому складі. По-друге, здається, його команда не програє. Чекаю, що заб'ють обидві.

Котирування Parimatch на ці результати: