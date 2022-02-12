Вся надія на Миколенка: чи зможе Евертон здолати Лідс у матчі за виживання

Сьогодні в АПЛ стартує 25 тур чемпіонату Англії. В одному з поєдинків дня Евертон прийме Лідс. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
ЕВЕРТОН – ЛІДС
12 лютого, субота, о 17:00, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 2.41 – 3.60 – 2.90
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Битва сусідів за турнірною таблицею, які не почуваються там комфортно. Лідс йде 15-им, випереджаючи команди із зони вильоту на шість очок. Евертон розташувався на щабель нижче, маючи на чотири бали менше та гру в запасі.
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Результати обох команд у Прем'єр-лізі бажають кращого. "Іриски" у чемпіонаті не перемагають шість турів поспіль, взявши за цей період одне очко.
Дебютний матч Лемпарда біля керма команди в АПЛ завершився поразкою від не найсильнішого Ньюкасла (1:3). "Лебеді" в останніх дев'яти турах двічі перемогли та зазнали п'яти поразок. Евертону не допоможуть Дукуре, Годфрі, Делф та Девіс.
Але наставник команди сподівається, що Миколенко, який пропустив попередній тур, зможе вийти не поле, бо є єдиним шульгом серед крайніх захисників. У Лідса також чимало кадрових втрат – Жуніор Фірпо, Грінвуд, Бемфорд, Купер та Філліпс поза грою.
ПРОГНОЗ: По-перше, хочеться вірити, що Віталій Миколенко справді з'явиться у стартовому складі. По-друге, здається, його команда не програє. Чекаю, що заб'ють обидві.
Котирування Parimatch на ці результати:
- Евертон не програє 1.45
- обидві заб'ють – 1.57